"Эйбар" разгромил "Алавес" благодаря хет-трику Кике
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 34-го тура испанской Примеры "Эйбар" дома одержал разгромную победу над "Алавесом" со счётом 3:0.
Все три гола забил 31-летний нападающий хозяев поля Кике Гарсия.
"Эйбар" – "Алавес" - 3:0
Голы: 1:0 – 3 Кике Гарсия, 2:0 – 50 Кике Гарсия, 3:0 – 59 Кике Гарсия.
"Эйбар": Дмитрович, Корреа (Альварес, 85), Арбилья, Оливейра, Хосе Анхель (Рафа Соареш, 54), Атьенса, Экспосито, Диоп, Хиль (Инуи, 82), Энрик, Кике Гарсия (Муто, 82).
"Алавес": Пачеко, Лежен, Лагуардиа, Химо Наварро, Агиррегабириа, Хота (Сайнс, 63), Пина (Пере Понс, 56), Мендес (Риоха, 56), Батталья, Хоселу (Дейверсон, 80), Лукас Перес (Гвидетти, 63).
Набрав важнейшие очки, "Эйбар", занимающий последнее место, вернулся в борьбу за спасение от вылета. А вот "Алавес" наоборот приблизился к опасной зоне.
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