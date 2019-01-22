"Эйбар" разгромил "Эспаньол" в Примере

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"Эйбар" разгромил "Эспаньол" в Примере

В 20-м туре чемпионата Испании "Эйбар" на своем поле разгромил "Эспаньол". Победу баскскому клубу принесли голы Серхи Энрича, Пабло Де Бласиса и Шарлеса.

Благодаря этой победе "Эйбар" вышел на 11 место в турнирной таблице Примеры, "Эспаньол" опустился на 13-ю позицию.

"Эйбар" – "Эспаньол" - 3:0 (1:0)
Голы: Энрич, 24 - 1:0, Де Бласис, 52 - 2:0, Шарлес, 84 - 3:0

"Эйбар": Риесго, Кукурелья, Бигас, Арбилья, Пенья, Де Бласис (Эскаланте, 83), Диоп, Жордан, Хосе Анхель, Кике (Шарлес, 78), Энрик (Кардона, 87).

"Эспаньол": Лопес, Налдо (Иглесиас, 62), Вила, Лопес, Льюис Лопес, Санчес (Эрмосо, 63), Марк Рока, Гранеро, Мелендо (Пьятти, 75), Пуадо, Баптистао.

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