"Эйбар" разгромил "Леванте" в 26-м туре Примеры

В рамках 26-го тура Примеры "Эйбар" дома крупно обыграл "Леванте" со счётом 3:0.

Дубль в свой актив записал Шарлес, ещё один гол на счету Фабиана Орельяны.

"Эйбар" – "Леванте" - 3:0

Голы: Шарлес, 27 - 1:0, Шарлес, 48 - 2:0, Орельяна, 84 - 3:0.

"Эйбар": Йоэль Родригес, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель, Арбилья, Кристофоро, Диоп, Леон (Де Бласис, 84), Орельяна, Шарлес (Эскаланте, 78), Энрик (Кике Гарсия, 88).

"Леванте": Фернандес, Постиго, Бруно Гонсалес, Мирамон, Тоньо, Вукчевич (Мелеро, 67), Барди, Кампанья, Рохер Марти, Майораль (Леон, 67), Моралес.

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