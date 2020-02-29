"Эйбар" разгромил "Леванте" в 26-м туре Примеры
В рамках 26-го тура Примеры "Эйбар" дома крупно обыграл "Леванте" со счётом 3:0.
Дубль в свой актив записал Шарлес, ещё один гол на счету Фабиана Орельяны.
"Эйбар" – "Леванте" - 3:0
Голы: Шарлес, 27 - 1:0, Шарлес, 48 - 2:0, Орельяна, 84 - 3:0.
"Эйбар": Йоэль Родригес, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель, Арбилья, Кристофоро, Диоп, Леон (Де Бласис, 84), Орельяна, Шарлес (Эскаланте, 78), Энрик (Кике Гарсия, 88).
"Леванте": Фернандес, Постиго, Бруно Гонсалес, Мирамон, Тоньо, Вукчевич (Мелеро, 67), Барди, Кампанья, Рохер Марти, Майораль (Леон, 67), Моралес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14