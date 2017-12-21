"Эйбар" разгромил "Жирону"

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Эйбар" с крупным счетом победил "Жирону". Дублем отметился Такаси Инуи, еще по мячу забили Шарлес и Жоан Жордан. Единственный гол у гостей на счету Давид Тимор. Благодаря этой победе "Эйбар" на седьмое место в Ла Лиге. "Жирона" осталась на 10-й позиции.

"Эйбар" – "Жирона" - 4:1 (2:1)

Голы: Инуи, 1 - 1:0, Шарлес, 10 - 2:0, Тимор, 26 - 2:1, Инуи, 54 - 3:1, Жордан, 90 - 4:1

"Эйбар": Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Капа, Арбилья, Дани Гарсия, Жордан, Инуи, Бебе (Пенья, 73), Кике (Энрик, 79), Шарлес (Эскаланте, 84).

"Жирона": Буну, Хуанпе, Рамальо, Мохика, Эспиноса, Порту (Дуглас Луис, 71), Алейш Гарсия, Гарсия (Кайоде, 58), Тимор, Маффео (Адай, 58), Стуани.

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