"Эйбар" разгромил "Жирону"

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"Эйбар" разгромил "Жирону"

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Жирона" уступила "Эйбару".

"Жирона" – "Эйбар" 1:4

Голы: Кике, 9 - 0:1, Кике, 38 - 0:2, Адай, 55 - 1:2, Жордан, 80 - 1:3, Инуи, 89 - 1:4

"Жирона": Буну, Алькала, Хуанпе, Муньеса (Лосано, 79), Адай, Порту, Тимор (Алейш Гарсия, 67), Гарсия, Гранель, Мохика, Стуани.

"Эйбар": Риесго, Паулу Оливейра, Ломбан, Хосе Анхель, Пенья, Дани Гарсия, Диоп, Орельяна (Эскаланте, 86), Леон (Иван Алехо, 30; Жордан, 69), Инуи, Кике.

Предупреждения: Тимор (43), Дани Гарсия (58), Диоп (62), Иван Алехо (66), Кике (70), Орельяна (75). | http://soccernews.ru

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