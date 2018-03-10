"Эйбар" – "Реал" - 1:2 (обзор)

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"Эйбар" – "Реал" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура испанской Примеры между "Эйбаром" и "Реалом".

Не пропустите: "Реал" обыгрывает "Эйбар" благодаря дублю Роналду. | http://soccernews.ru

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4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Жирона 28 43
7 Вильярреал 27 41
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 27 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
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