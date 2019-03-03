"Эйбар" - "Сельта" - 1:0 (видеообзор матча)

Теги эйбарсельта виго

"Эйбар" - "Сельта" - 1:0 (видеообзор матча)

Сегодня, 3 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании между "Эйбаром" и "Сельтой". Встреча закончилась в пользу хозяев.

Не пропустите:  Моуринью прокомментировал стычку Месси и Рамоса в класико | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вскрылась интересная деталь о пилоте самолета, на котором летел погибший Сала

Вскрылась интересная деталь о пилоте самолета, на котором летел погибший Сала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 26 60
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Алавес Алавес 26 40
5 Хетафе Хетафе 25 39
6 Севилья Севилья 26 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 35
9 Эйбар Эйбар 26 34
10 Валенсия Валенсия 25 33
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
12 Эспаньол Эспаньол 26 33
13 Жирона Жирона 26 31
14 Леганес Леганес 25 30
15 Леванте Леванте 25 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 26 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов