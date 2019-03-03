"Эйбар" - "Сельта" - 1:0 (видеообзор матча)

Сегодня, 3 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании между "Эйбаром" и "Сельтой". Встреча закончилась в пользу хозяев.

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