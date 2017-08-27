"Эйбар" уступил "Атлетику", "Эспаньол" проиграл "Леганесу"
Завершились два матча второго тура чемпионата Испании. "Эйбар" на своем поле проиграл "Атлетику", "Эспаньол" дома с минимальным счетом уступил "Леганесу".
"Эйбар" – "Атлетик" - 0:1 (0:1)
Гол: Адурис, 38 - 0:1
"Эйбар": Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Капа, Рамис, Пенья (Бебе, 46), Дани Гарсия (Ривера, 83), Жордан, Инуи (Энрик, 63), Шарлес, Кике.
"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Саборит, Боведа, Лапорт, Рауль Гарсия, Микель Весга, Кордоба (Муниаин, 66), Сан Хосе, Иньяки Уильямс (Иньиго Лекуэ, 81), Адурис.
"Эспаньол" – "Леганес" - 0:1 (0:1)
Гол: Мантовани, 28 - 0:1
"Эспаньол": Лопес, Налдо, Кариколь, Лопес (Гранеро, 15), Лопес Сильва, Хави Фуэго, Хурадо (Гарсия, 56), Перес (Мелендо, 71), Пьятти, Баптистао, Морено.
"Леганес": Куэльяр, Муньос, Рико, Сальдуа (Тито, 69), Мантовани, Эрасо, Перес, Пирес (Гумбау, 87), Рамос (дос Сантос, 66), Шимановски, Герреро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0