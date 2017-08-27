"Эйбар" уступил "Атлетику", "Эспаньол" проиграл "Леганесу"

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"Эйбар" уступил "Атлетику", "Эспаньол" проиграл "Леганесу"

Завершились два матча второго тура чемпионата Испании. "Эйбар" на своем поле проиграл "Атлетику", "Эспаньол" дома с минимальным счетом уступил "Леганесу".

"Эйбар" – "Атлетик" - 0:1 (0:1)
Гол: Адурис, 38 - 0:1

"Эйбар": Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Капа, Рамис, Пенья (Бебе, 46), Дани Гарсия (Ривера, 83), Жордан, Инуи (Энрик, 63), Шарлес, Кике.

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Саборит, Боведа, Лапорт, Рауль Гарсия, Микель Весга, Кордоба (Муниаин, 66), Сан Хосе, Иньяки Уильямс (Иньиго Лекуэ, 81), Адурис.

"Эспаньол" – "Леганес" - 0:1 (0:1)
Гол: Мантовани, 28 - 0:1

"Эспаньол": Лопес, Налдо, Кариколь, Лопес (Гранеро, 15), Лопес Сильва, Хави Фуэго, Хурадо (Гарсия, 56), Перес (Мелендо, 71), Пьятти, Баптистао, Морено.

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Рико, Сальдуа (Тито, 69), Мантовани, Эрасо, Перес, Пирес (Гумбау, 87), Рамос (дос Сантос, 66), Шимановски, Герреро.

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