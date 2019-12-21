"Эйбар" уверенно разобрался с "Гранадой"
В 18-м туре испанской Примеры "Эйбар" разгромил "Гранаду".
Таким образом, "Эйбар" поднялся на 16-е место, а "Гранада" так и осталась на 9-м.
"Эйбар" - "Гранада" 3:0
Голы: Энрик, 21 - 1:0, Кике Гарсия, 26 - 2:0, Инуи, 87 - 3:0
"Эйбар": Дмитрович, Бигас, Хосе Анхель, Оливейра, Техеро, Эскаланте (Диоп, 84), Экспосито, Инуи, Леон, Кике Гарсия (Шарлес, 37), Энрик (Кике Гонсалес, 73).
"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Мартинес, Диас, Нева (Рамос, 56), Вадильо (Мачис, 56), Гоналон, Пуэртас (Мартинес, 76), Этеки, Сольдадо, Фернандес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10