"Эйбар" уверенно разобрался с "Гранадой"

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"Эйбар" уверенно разобрался с "Гранадой"

В 18-м туре испанской Примеры "Эйбар" разгромил "Гранаду".

Таким образом, "Эйбар" поднялся на 16-е место, а "Гранада" так и осталась на 9-м.

"Эйбар" - "Гранада" 3:0

Голы: Энрик, 21 - 1:0, Кике Гарсия, 26 - 2:0, Инуи, 87 - 3:0

"Эйбар": Дмитрович, Бигас, Хосе Анхель, Оливейра, Техеро, Эскаланте (Диоп, 84), Экспосито, Инуи, Леон, Кике Гарсия (Шарлес, 37), Энрик (Кике Гонсалес, 73).

"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Мартинес, Диас, Нева (Рамос, 56), Вадильо (Мачис, 56), Гоналон, Пуэртас (Мартинес, 76), Этеки, Сольдадо, Фернандес.   

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