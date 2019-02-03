"Эйбар" уверенно разобрался с "Жироной" в 22-м туре Примеры

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Эйбар" дома одержал крупную победу над "Жироной" со счётом 3:0. Дубль в свой актив записал Шарлес Диас, ещё один гол на счету Рубена Пеньи.

"Эйбар" – "Жирона" - 3:0

Голы: Пенья, 37 - 1:0, Шарлес, 46 - 2:0, Шарлес, 57 (пенальти) - 3:0.

"Эйбар": Дмитрович, Кукурелья, Рамис, Арбилья, Пенья, Орельяна, Диоп (Альварес, 83), Жордан (Эскаланте, 66), Хосе Анхель, Шарлес (Кике, 73), Энрик.

"Жирона": Буну, Алькала, Хуанпе, Рауль Гарсия, Рамальо, Понс, Фернандес, Порту, Гранель (Дуглас Луис, 76), Алеиш Гарсия (Порро, 63), Стуани.

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