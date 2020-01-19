"Эйбар" в домашнем матче обыграл "Атлетико"

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"Эйбар" в домашнем матче обыграл "Атлетико"

"Эйбар" в домашнем матче 20-го тура Примеры обыграл "Атлетико".

"Эйбар" - "Атлетико" - 2:0 (1:0)

Голы: Бургос, 10 - 1:0, Эспосито, 90 - 2:0

"Эйбар": Дмитрович, Бигас, Бургос, Хосе Анхель, Техеро, Альварес, Инуи, Экспосито, Леон (Кристофоро, 74), Орельяна (Де Бласис, 80), Энрик (Шарлес, 87).

"Атлетико": Облак, Савич, Арьяс, Фелипе, Сауль, Витоло (Муэс, 87), Эррера (Лоди, 73), Корреа, Томас, Жоау Феликс (Камельо, 83), Мората.

В турнирной таблице Примеры "Атлетико" занимает 3 место. "Эйбар" расположился на 16 позиции.

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