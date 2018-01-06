"Эйбар" в гостях одержал волевую победу над "Лас Пальмасом"

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Эйбар" на выезде переиграл "Лас Пальмас" со счётом 2:1.

"Лас Пальмас" – "Эйбар" - 1:2

Голы: Виера, 32 (пенальти) - 1:0, Орельяна, 73 - 1:1, Энрик, 77 - 1:2.

"Лас Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Кастельяно, Симон, Бигас (Лемос, 29), Серджи Сампер (Кастельяно, 71), Пеньяльба, Виера, Момо (Домингес, 67), Толедо, Кальери.

"Эйбар": Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Капа (Пенья, 60), Арбилья, Иван Алехо (Орельяна, 71), Жордан, Дани Гарсия, Инуи, Шарлес, Энрик (Эскаланте, 80).

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