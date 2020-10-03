"Эйбар" в меньшинстве вырвал победу над "Вальядолидом"

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"Эйбар" в меньшинстве вырвал победу над "Вальядолидом"

В рамках 5-го тура испанской Примеры "Эйбар" на выезде переиграл "Вальядолид" со счётом 2:1.

У хозяев отличился Тони Вилья, у гостей - Эстебан Бургос и Кевин Родригес. При чём последний забил на 90-й минуте, когда его команда уже играла вдесятером.

"Вальядолид" – "Эйбар" - 1:2

Голы: 0:1 – 29, пенальти Бургос, 1:1 – 37 Тони Вилья, 1:2 – 90 Родригес.

"Вальядолид": Роберто, Эль-Ямик, Перес, Санчес, Начо Мартинес, Тони Вилья (Эрвиас, 78), Кике Перес, Сан-Эметерио (Вальдо Рубио, 90), Орельяна (Плано, 65), Маркос Андре, Гвардиола (Вейсман, 65).

"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Рафа Соареш, Корреа, Родригес, Альварес, Диоп, Инуи (Арбилья, 88), Бургос, Муто (Экспосито, 76), Мендиа (Кике Гарсия, 62).

Удаление: Диоп (73).

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