"Эйбар" в родных стенах деклассировал "Севилью"

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"Эйбар" в родных стенах деклассировал "Севилью"

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Эйбар" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Севилье" со счётом 5:1.

"Эйбар" – "Севилья" - 5:1

Голы: Кике, 1 - 1:0, Орельяна, 17 - 2:0, Сарабия, 21 (пенальти) - 2:1, Рамис, 32 - 3:1, Орельяна, 61 - 4:1, Арбилья, 83 - 5:1.

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Арбилья, Хосе Анхель, Орельяна (Капа, 88), Пенья, Диоп (Жордан, 81), Дани Гарсия, Инуи, Кике, Шарлес (Эскаланте, 75).

"Севилья": Рико, Пареха, Эскудеро, Лайюн, Лангле, Сарабия (Навас, 75), Меса (Банега, 53), Нзонзи, Нолито, Сандро Рамирес (Муриэль, 66), Бен-Йеддер.

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