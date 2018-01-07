"Эйбар" выиграл шесть из последних семи матчей в Ла Лиге

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Эйбар" победил "Лас-Пальмас" со счетом (2:1).

Стоит отметить, что баскский клуб выиграл шесть из последних семи матчей в Ла Лиге. Подобные серии в ведущих чемпионатах Европы в последних семи матчах выдали только "Манчестер Сити" и "Ювентус".

В этой серии "Эйбар" обыграл "Бетис" (5:0), "Алавес" (2:1), "Эспаньол" (3:1), "Валенсию" (2:1), "Жирону" (4:1) и сыграл вничью с "Хетафе" (0:0).

В последний раз клуб проигрывал в Ла Лиге 5 ноября 2017 года в матче с "Реалом Сосьедад" (1:3).

После 18 туров "Эйбар" занимает седьмое место в Примере.

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