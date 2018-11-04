"Эйбар" вырвал победу над "Алавесом"

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"Эйбар" вырвал победу над "Алавесом"

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Алавес" уступил "Эйбару". Гости быстро повели в счете, однако удаление на 24-й минуте заметно охладило их пыл. На 26-й минуте также был удален игрок хозяев, но после этого они смогли сравнять счет. А победу "Эйбару" на последних минутах матча принес Диоп.

"Эйбар" - "Алавес" 2:1

Голы: Ману Гарсия, 4 - 0:1, Жордан, 69 - 1:1, Диоп, 90 - 2:1

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Паулу Оливейра, Хосе Анхель (Кукурелья, 66), Пенья, Эскаланте (Шарлес, 41), Диоп, Жордан, Орельяна, Де Бласис, Кике (Энрик, 73).

"Алавес": Сивера, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Марипан, Ибаи Гомес, Пина (Брашанац, 36), Ману Гарсия, Хони Родригес (Собрино, 77), Кальери, Бастон (Вигарай, 29).

Предупреждения: Орельяна (73), Арбилья (78), Диоп (88).

Удаления: Дуарте (24), Де Бласис (62).

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