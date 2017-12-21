"Эйбар" – "Жирона" - 4:1 (обзор)

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"Эйбар" – "Жирона" - 4:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 17-го тура чемпионата Испании между "Эйбаром" и "Жироной" (4:1).

Видео: "Эйбар" – "Жирона".

 

Не пропустите: "Эйбар" разгромил "Жирону". | http://soccernews.ru

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