Эйприл Саммерс - самая известная болельщица "Интера" среди моделей

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Эйприл Саммерс - самая известная болельщица "Интера" среди моделейЭйприл Саммерс, чье настоящее имя Надя Фостер, известна в Италии не только как модель "Playboy", но и как яростный поклонник миланского "Интера". Девушка достаточно часто посещает домашние матчи "нерадзурри", за что ее и ценят местные поклонники клуба. Теперь же пришла очередь познакомиться с красоткой и фанатам итальянского гранда на постсоветском пространстве.

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