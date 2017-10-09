Эззатоллахи: "Россия - одна из самых сильных сборных Европы"

Полузащитник пермского "Амкара" и сборной Ирана Саид Эззатоллахи похвалил соперника своей национальной команды по предстоящему товарищескому матчу.

"Я играю в российской лиге и видел матчи сборной России. Сейчас она переживает смену поколений, но остается сильной командой, одной из самых сильных в Европе. Как и мы, Россия готовится к Чемпионату Мира и во вторник захочет показать себя с наилучшей стороны. Это будет очень непростой, жаркий поединок. Не думаю, что в матче есть фаворит. Наша команда - гость, но намерена играть на победу. Мы набрали хороший ход в квалификации Чемпионата Мира и не собираемся сбавлять темп", - цитирует 21-летнего хавбека официальный сайт ФИФА.

Напомним, Тарханов назвал лучшего вратаря России. | soccernews.ru