FA может дисквалифицировать футболиста сборной Англии за употребление наркотиков
Футбольная ассоциация Англии (FA) получила информацию об одном из игроков сборной.
Как сообщает BBC, футболист сборной Англии, чье имя не называется, употреблял кокаин в одном из ночных клубов.
FA приступила к расследованию, однако уже известно, что футболист в случае подтверждения этой информации, получит трехмесячную дисквалификацию.
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