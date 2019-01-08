FA начала расследование непристойного жеста голкипера "Кристал Пэлас" Хеннесси

Футбольная ассоциация Англии завела дел в отношении голкипера "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннеси. Об этом сообщает Sky Sports.

Причиной расследования стал нацистский жест, который Хеннеси показал во время ужина после матча 3-го раунда Кубка Англии с "Гримсби Таун" (1:0)

Макс Мейра опубликовал инстаграме совместное фото команды, на котором Хеннесси вскинул правую руку, а левую ладонь приложил ко рту, имитируя усы Адольфа Гитлера.

"Кристал Пэлас" с 22 баллами занимает 14 место в турнирной таблицы АПЛ.

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