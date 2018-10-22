FA начала расследование в отношении Моуринью и ассистента Сарри

Футбольная ассоциация Англии (FA) расследует поведение наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и ассистента Маурицио Сарри в "Челси" Марко Янни.

Как сообщает Sky Sports, Янни может получить штраф и дисквалификацию, а португальский специалист обошелся предупреждением.

Напомним, что Янни отпраздновал гол "Челси" в ворота "МЮ" прям перед Моуринью, что вызвало потасовку между тренерскими штабами клубов.

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