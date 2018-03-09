FA оштрафовала Гвардиолу

FA оштрафовала наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за ношение желтой ленточки.

Как сообщает Sky Sports, размер штрафа составит 22 тысячи евро. По правилам FA запрещено носить политическую символику во время игр АПЛ.

Напомним, что Гвардиола носит желтую ленточку в поддержку каталонских политзаключенных.

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