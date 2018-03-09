FA оштрафовала Гвардиолу
FA оштрафовала наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за ношение желтой ленточки.
Как сообщает Sky Sports, размер штрафа составит 22 тысячи евро. По правилам FA запрещено носить политическую символику во время игр АПЛ.
Напомним, что Гвардиола носит желтую ленточку в поддержку каталонских политзаключенных.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|30
|60
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|29
|53
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
|11
|Эвертон
|29
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|29
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20