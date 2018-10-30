FA оштрафовала помощника главного тренера "Челси" Марко Янни

Теги челсимаурицио сарриманчестер юнайтеджозе моуринью

FA оштрафовала помощника главного тренера "Челси" Марко ЯнниКак сообщает Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала помощника главного тренера "Челси" Маурицио Сарри Марко Янни на 6 тыс фунтов.

Инцидент произошёл в матче 9-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед". На 96 минуте "Челси" сравнял счёт. Марко Янни сначала эмоционально праздновал гол в подтрибунном помещении, а после начал показывать свою радость перед Моуринью. Тренер был так разгневан, что едва не затеял драку.

Моуринью сказал, что не держит зла Янни.

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