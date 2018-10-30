FA оштрафовала помощника главного тренера "Челси" Марко Янни

Как сообщает Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала помощника главного тренера "Челси" Маурицио Сарри Марко Янни на 6 тыс фунтов.

Инцидент произошёл в матче 9-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед". На 96 минуте "Челси" сравнял счёт. Марко Янни сначала эмоционально праздновал гол в подтрибунном помещении, а после начал показывать свою радость перед Моуринью. Тренер был так разгневан, что едва не затеял драку.



Моуринью сказал, что не держит зла Янни.

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