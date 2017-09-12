FA отказала "Ливерпулю" в уменьшении дисквалификации Мане
Футбольная ассоциация Англии (FA) не пошла на встречу "Ливерпулю" в вопросе сокращения дисквалификации сенегальского полузащитника Садио Мане, сообщает официальный организации.
Напомним, что форвард был отстранен на три игры за столкновение с вратарем "Манчестер Сити" Эдерсоном, в результате которого он попал сопернику бутсой в лицо.
Таким образом, 25-летний Мане пропустит матчи чемпионата Англии против "Бернли" и "Лестера", а также Кубка Англии с "Лестером".
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|4
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|6
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|Бернли
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|4
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|10
|Ньюкасл Юнайтед
|4
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|Арсенал Лондон
|4
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|4
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