FA отказала "Ливерпулю" в уменьшении дисквалификации Мане

Теги ливерпульсадио мане

FA отказала "Ливерпулю" в уменьшении дисквалификации Мане

Футбольная ассоциация Англии (FA) не пошла на встречу "Ливерпулю" в вопросе сокращения дисквалификации сенегальского полузащитника Садио Мане, сообщает официальный организации.

Напомним, что форвард был отстранен на три игры за столкновение с вратарем "Манчестер Сити" Эдерсоном, в результате которого он попал сопернику бутсой в лицо.

Таким образом, 25-летний Мане пропустит матчи чемпионата Англии против "Бернли" и "Лестера", а также Кубка Англии с "Лестером".

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комментарии
Пьянь

Какое сокращение? 3 матча это вообще ничего за такое.

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Fantastic

по твоему сколько надо будет для справедливости?! может быть весь сезон?! Ебучий специалист

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Пьянь

Не меньше 8-10 матчей. Последние 2 слова кому адресованы?

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