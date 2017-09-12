FA отказала "Ливерпулю" в уменьшении дисквалификации Мане

Футбольная ассоциация Англии (FA) не пошла на встречу "Ливерпулю" в вопросе сокращения дисквалификации сенегальского полузащитника Садио Мане, сообщает официальный организации.

Напомним, что форвард был отстранен на три игры за столкновение с вратарем "Манчестер Сити" Эдерсоном, в результате которого он попал сопернику бутсой в лицо.

Таким образом, 25-летний Мане пропустит матчи чемпионата Англии против "Бернли" и "Лестера", а также Кубка Англии с "Лестером".

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