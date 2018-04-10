FA отменила красную карточку хавбека "Арсенала"



Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль Ненни, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, в FA посчитали, что арбитр слишком жестоко наказал игрока за толчок защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша в матче 33-го тура АПЛ (3:2). Таким образом хавбек сможет сыграть в следующем матче.

В этом сезоне 25-летний Эль Ненни провел за "Арсенал" 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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