FA отменила красную карточку хавбека "Арсенала"

Теги мохамед эль ненниарсенал лондон

FA отменила красную карточку хавбека "Арсенала"
Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль Ненни, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, в FA посчитали, что арбитр слишком жестоко наказал игрока за толчок защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша в матче 33-го тура АПЛ (3:2). Таким образом хавбек сможет сыграть в следующем матче.

В этом сезоне 25-летний Эль Ненни провел за "Арсенал" 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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