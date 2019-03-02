FA проверит на нарушение трансфер Кристенсена в "Челси"

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FA проверит на нарушение трансфер Кристенсена в "Челси"

Футбольная ассоциация Англии в ближайшее время начнет расследование трансфера Андреаса Кристенсена из "Брондбю" в "Челси".

Как сообщает Goal.com, "аристократов" подозревают в выплатах отцу футболиста, чтобы он поспособствовал трансферу сына в лондонский клуб. "Челси" заплатил отцу футболиста 755 тысяч евро.

Отметим, что в АПЛ запрещается платить деньги семьям несовершеннолетних футболистов. Ранее на таком уже попадались "Ливерпуль" и "Эвертон".

Напомним, что недавно "Челси" получил бан на два ближайших трансферных окна.

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