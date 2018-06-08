FA реформировала Кубок английской лиги

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FA реформировала Кубок английской лиги

В следующем сезоне Кубок английской лиги будет проводиться по новому регламенту.

Как сообщает официальный твиттер турнира, команды больше не будут играть в дополнительное время. Теперь игра завершившаяся вничью сразу переводится в серию одиннадцатиметровых ударов.

Также по новым правилам видеоповторы будут применяться только на стадионах, которые принимают матчи АПЛ.

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2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
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6 Арсенал Лондон 38 63
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15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
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