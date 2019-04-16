FA выдвинула обвинения Полу Скоулзу за ставки на матчи

Футбольная Ассоциация Англии обвинят экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Пола Скоулза в том, что он ставил на матчи. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, 44-летний англичанин сделал 140 ставок на матчи в период с 17 августа 2015 года по 12 января 2019-го.

Экс-футболист является владельцем 10 % акций клуба "Солфорд Сити", которые играют в 5 дивизионе Англии.

Скоулзу необходимо ответить на обвинения до 26 апреля.

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