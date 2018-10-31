FA вынесла решение по Моуринью, который ругался в камеру после матча АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не будет наказан за брань в камеру после матча чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (3:2), сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футбольная ассоциация Англии (FA) не нашла доказательств того, что наставник использовал нецензурные выражения.

Напомним, что в той встрече манкунианцы одержали волевую победу, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2.

В данный момент "МЮ" занимает восьмое место в Премьер-лиге после 10 туров.

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