FA завела дело на голкипера "Кристал Пэлас" за непристойный жест
Футбольная ассоциация Англии (FA) провела расследование касаемо нацисткого жеста вратаря "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси. Об этом сообщает Sky Sports.
Жест игрока нарушил один из пунктов правил и может рассматриваться как оскорбительный и неуважительный по отношению к некоторым людям по этническому или расовому признаку.
У игрока есть время до 31 января, чтобы ответить на данные обвинения.
FA объявила о начале расследования дела 8 января. Поводом послужил жест, который валлийский футболист показал во время командного ужина после матча 3-го раунда Кубка Англии с "Гримсби Таун" (1:0).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
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|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11