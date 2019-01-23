FA завела дело на голкипера "Кристал Пэлас" за непристойный жест

Теги уэйн хеннессикристал пэлас

FA завела дело на голкипера "Кристал Пэлас" за непристойный жест

Футбольная ассоциация Англии (FA) провела расследование касаемо нацисткого жеста вратаря "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси. Об этом сообщает Sky Sports.

Жест игрока нарушил один из пунктов правил и может рассматриваться как оскорбительный и неуважительный по отношению к некоторым людям по этническому или расовому признаку.

У игрока есть время до 31 января, чтобы ответить на данные обвинения.

FA объявила о начале расследования дела 8 января. Поводом послужил жест, который валлийский футболист показал во время командного ужина после матча 3-го раунда Кубка Англии с "Гримсби Таун" (1:0). 

Не пропустите: Безумие: Клопп ярко прокомментировал невероятную победу "Ливерпуля" в матче с "Кристал Пэлас"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина

Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов