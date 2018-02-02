Фаббричини: "Федерация футбола Италии начала переговоры с Манчини"

Теги италиязенит санкт-петербургроберто манчини

Фаббричини: "Федерация футбола Италии начала переговоры с Манчини"

Комиссионер Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини подтвердил информацию о том, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить сборную Италии.

"Мы поручили Костакурте выбрать нового главного тренера сборной. Новый наставник должен иметь достаточную харизму и знать итальянский футбол. Сегодня Костакурта звонил Манчини и провел с ним первый раунд переговоров. Сможем ли мы определиться с тренером до мартовских товарищеских матчей? Мне сложно сказать. Мы с уважением относимся ко всем кандидатам", - цитирует Фаббричини La Gazzetta dello Sport.

Ранее руководство "Зенита" опровергало возможность ухода Манчини.

Не пропустите: Манчини - главный фаворит на пост наставника сборной Италии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 22 57
2 Ювентус 22 56
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 22 44
5 Рома 22 41
6 Сампдория 22 37
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Удинезе 22 32
10 Торино 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 22 19
18 СПАЛ 22 17
19 Хеллас Верона 22 16
20 Беневенто 22 7
Полная таблица

топ-5 тегов