Фаббричини: "Федерация футбола Италии начала переговоры с Манчини"
Комиссионер Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини подтвердил информацию о том, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить сборную Италии.
"Мы поручили Костакурте выбрать нового главного тренера сборной. Новый наставник должен иметь достаточную харизму и знать итальянский футбол. Сегодня Костакурта звонил Манчини и провел с ним первый раунд переговоров. Сможем ли мы определиться с тренером до мартовских товарищеских матчей? Мне сложно сказать. Мы с уважением относимся ко всем кандидатам", - цитирует Фаббричини La Gazzetta dello Sport.
Ранее руководство "Зенита" опровергало возможность ухода Манчини.
Не пропустите: Манчини - главный фаворит на пост наставника сборной Италии. | http://soccernews.ru
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