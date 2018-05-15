Фаббричини: "Манчини очень счастлив, как и Федерация футбола Италии"

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Фаббричини: "Манчини очень счастлив, как и Федерация футбола Италии"Чрезвычайный комиссар Итальянской федерации футбола (FIGC) Роберто Фаббричини прокомментировал назначение Роберто Манчини на должность главного тренера сборной Италии.

Напомним, что официальная презентация нового наставника состоится во вторник, 15 мая.

"Мы счастливы, и Роберто счастлив. Во вторник будет официальная презентация. Все объясним о контракте, Манчини очень счастлив, как и мы. Ему очень хотелось возглавить сборную Италии, что он доказал конкретным образом. Во вторник он объяснит, как он организует свою работу, начиная с первых товарищеских матчей", - сказал он.

Напомним, Канчельскис оценил работу Манчини в "Зените". | soccernews.ru

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