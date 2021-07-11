Фабиан Бальбуэна рассказал о первых днях в "Динамо"

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Фабиан Бальбуэна рассказал о первых днях в "Динамо"Фото: инстаграм Бальбуэна/Автор неизвестен

Футболист московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна поделился эмоциями после первых дней в новом клубе.

"С первого же дня меня приняли очень хорошо. Мои одноклубники просто отличные. Я очень доволен, поэтому можно сказать, что чувствую себя как дома. Это очень важно, особенно когда ты приезжаешь в страну, далекую от Южной Америки. После первых тренировок я всем доволен и стремлюсь к тому, чтобы быстрее влиться в коллектив.

По поводу моей роли в "Динамо" у меня еще не было предметного разговора с главным тренером. Он объяснил мне правила, что я должен делать и как вести себя в раздевалке, на поле и в быту. Я только приехал и мне важно знать, что можно делать, а что нельзя. Эти правила мне помогут, особенно в первые дни", — сказал Бальбуэна в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, что парагваец подписал с московским клубом соглашение на четыре сезона. Ранее он играл за английский "Вест Хэм".

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