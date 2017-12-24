Фабиан Фрай вернулся в "Базель"

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Фабиан Фрай вернулся в "Базель"

"Базель" на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Фабиана Фрая, который последние 2,5 года выступал за "Майнц".

28-летний футболист заключил с швейцарским клубом контракт до лета 2022 года.

Напомним, что Фрай является воспитанником "Базеля" и уже успел выиграть с командой в период с 2007 по 2015 год восемь трофеев. 

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