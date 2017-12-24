Фабиан Фрай вернулся в "Базель"
"Базель" на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Фабиана Фрая, который последние 2,5 года выступал за "Майнц".
28-летний футболист заключил с швейцарским клубом контракт до лета 2022 года.
Напомним, что Фрай является воспитанником "Базеля" и уже успел выиграть с командой в период с 2007 по 2015 год восемь трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Базель
|36
|86
|2
|Янг Бойз
|36
|69
|3
|Лугано
|36
|53
|4
|ФК Сьон
|36
|51
|5
|Люцерн
|36
|50
|6
|Тун
|36
|45
|7
|Санкт-Галлен
|36
|41
|8
|Грассхоппер
|36
|38
|9
|Лозанна Спортс
|36
|35
|10
|Вадуц
|36
|30