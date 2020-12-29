Фабиан Руис не будет подписывать с "Наполи" новый контракт

Теги фабиан руиснаполи

Фабиан Руис не будет подписывать с "Наполи" новый контрактХавбек "Наполи" Фабиан Руис, скорее всего, сменит клубную прописку, информирует La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, клуб изъявил желание продолжить работу с полузащитником и предложил новый контракт. Однако, испанец не согласился на предложение. 

Неаполитанцы рассмотрят предложения о покупке футболиста от клубов, готовых заплатить 50 миллионов евро. Пока полузащитник находится в поле зрения "Реала", "Барселоны" и ряда других клубов.

В этом сезоне Серии А Руис сыграл в 12 матчах. На его счету 1 мяч и 1 результативная передача.

Читать также: "Наполи" заинтересовался двумя защитниками | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агенты Жалолиддинова получили от "Локомотива" в 6,5 раз больше стоимости игрока

Агенты Жалолиддинова получили от "Локомотива" в 6,5 раз больше стоимости игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов