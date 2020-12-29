Фабиан Руис не будет подписывать с "Наполи" новый контракт

Хавбек "Наполи" Фабиан Руис, скорее всего, сменит клубную прописку, информирует La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, клуб изъявил желание продолжить работу с полузащитником и предложил новый контракт. Однако, испанец не согласился на предложение.

Неаполитанцы рассмотрят предложения о покупке футболиста от клубов, готовых заплатить 50 миллионов евро. Пока полузащитник находится в поле зрения "Реала", "Барселоны" и ряда других клубов.