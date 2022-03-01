Фабиан Руис получил два предложения из АПЛ

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Фабиан Руис получил два предложения из АПЛ

Фото инстаграм Фабиана Руиса

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис может продолжить карьеру в Англии, сообщает Tuttomercatoweb. 

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" готовы подписать испанца ближайшим летом.

Клубы АПЛ рассчитывают заманить 25-летнего футболиста выгодными условиями личного контракта.

В текущем сезоне Руис сыграл за "Наполи" 28 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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