Фабиан Руис сделал выбор между "Реалом", "Барселоной" и "Наполи"

Полузащитник севильского "Бетиса" Фабиан Руис определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 22-летний хавбек "зелено-белых", в подписании которого были заинтересованы мадридский "Реал" и каталонская "Барселона", дал согласие на переход в "Наполи". Теперь неаполитанцам, чтобы закрыть трансфер перспективного игрока, осталось уладить сумму компенсации за него.

В завершившемся сезоне Руис забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Бетис".

Напомним, президент "Наполи" объяснил свое решение уволить Сарри. | soccernews.ru