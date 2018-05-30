Фабиан Руис сделал выбор между "Реалом", "Барселоной" и "Наполи"

Теги бетисреал мадридбарселонанаполифабиан руис

Фабиан Руис сделал выбор между "Реалом", "Барселоной" и "Наполи"Полузащитник севильского "Бетиса" Фабиан Руис определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 22-летний хавбек "зелено-белых", в подписании которого были заинтересованы мадридский "Реал" и каталонская "Барселона", дал согласие на переход в "Наполи". Теперь неаполитанцам, чтобы закрыть трансфер перспективного игрока, осталось уладить сумму компенсации за него.

В завершившемся сезоне Руис забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Бетис". 

Напомним, президент "Наполи" объяснил свое решение уволить Сарри. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов