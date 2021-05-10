Фабиан Руис сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Фото инстаграм Фабиана Руиса

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис собирается продолжить карьеру в испанской Примере.

По информации Sport.es, интерес к 25-летнему футболисту проявляют "Реал" и "Барселона".

Сообщается, что хавбек уже заключит предварительный контракт со "сливочными", но может расторгнуть его ради перехода в "блауграну".

Руис считает, что в составе "Барсы" у него будут лучшие перспективы для развития и прогресса.

В текущем сезоне испанец сыграл за "Наполи" 39 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 44 миллиона евро.

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