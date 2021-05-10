Фабиан Руис сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Теги наполифабиан руисбарселонареал мадридтрансферы

Фабиан Руис сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Фото инстаграм Фабиана Руиса

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис собирается продолжить карьеру в испанской Примере.

По информации Sport.es, интерес к 25-летнему футболисту проявляют "Реал" и "Барселона".

Сообщается, что хавбек уже заключит предварительный контракт со "сливочными", но может расторгнуть его ради перехода в "блауграну".

Руис считает, что в составе "Барсы" у него будут лучшие перспективы для развития и прогресса.

В текущем сезоне испанец сыграл за "Наполи" 39 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 44 миллиона евро.

Не пропустите: Кейн - третий вариант для "Барселоны" на усиление позиции форварда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан: "Никогда не говорю о судействе, но сегодня меня разозлили"

Зидан: "Никогда не говорю о судействе, но сегодня меня разозлили"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов