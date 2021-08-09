Фабиански объявил о завершении карьеры в сборной Польши

Фото инстаграм Лукаша Фабиански

Вратарь лондонского "Вест Хэма" Лукаш Фабиански больше не будет играть за сборную Польши.

Польский футбольный союз подтвердил, что 36-летний футболист решил завершить международную карьеру.

Голкипер выступал за национальную команду с 2006 года, сыграл 52 матча и пропустил 41 гол.

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