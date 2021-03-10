Фабиански продлил контракт с "Вест Хэмом"

Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански заключил с клубом новое соглашение, сообщает пресс-служба "молотобойцев".

Вратарь поставил свою подпись под контрактом, который будет рассчитан до лета 2022 года. Предыдущий договор был действителен до конца текущего сезона.

We are delighted to announce that @LukaszFabianski has signed a one-year contract extension! ✍️

#Lukasz2022 — West Ham United (@WestHam) March 10, 2021

Напомним, Фабиански присоединился к лондонскому клубу летом 2018 года.

В текущем сезоне 35-летний поляк выходил на поле, защищая цвета "Вест Хэма", в 27 матчах во всех турнирах. В них ветеран пропустил 30 голов, но в 10 смог оставить свои ворота в неприкосновенности.