Фабиански продлил контракт с "Вест Хэмом"
Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански заключил с клубом новое соглашение, сообщает пресс-служба "молотобойцев".
Вратарь поставил свою подпись под контрактом, который будет рассчитан до лета 2022 года. Предыдущий договор был действителен до конца текущего сезона.
We are delighted to announce that @LukaszFabianski has signed a one-year contract extension! ✍️— West Ham United (@WestHam) March 10, 2021
#Lukasz2022
Напомним, Фабиански присоединился к лондонскому клубу летом 2018 года.
В текущем сезоне 35-летний поляк выходил на поле, защищая цвета "Вест Хэма", в 27 матчах во всех турнирах. В них ветеран пропустил 30 голов, но в 10 смог оставить свои ворота в неприкосновенности.
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