Фабиански продлил контракт с "Вест Хэмом"

Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански заключил с клубом новое соглашение, сообщает пресс-служба "молотобойцев".

Вратарь поставил свою подпись под контрактом, который будет рассчитан до лета 2022 года. Предыдущий договор был действителен до конца текущего сезона.

We are delighted to announce that @LukaszFabianski has signed a one-year contract extension! ✍️

