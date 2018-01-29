Фабиньо анонсировал уход из "Монако"

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Фабиньо анонсировал уход из "Монако"

Бразильский полузащитник "Монако" Фабиньо анонсировал свой скорый уход из клуба.

"Мне интересно перейти в новую лигу, в клуб с большими амбициями. У меня был отличный отрезок карьеры в "Монако", но он подходит к концу. В нынешнем сезоне клуб поставил цель занять второе место и попасть в Лигу Чемпионов, не покупая звёздных футболистов, а делая ставку на молодёжь. Я уже прошёл через этот процесс. Меня никто не знал до прихода в "Монако", я сделал себе имя в клубе, выиграл трофеи, но теперь мне нужен новый вызов" - цитирует 24-летнего хавбека Sky Sports.

Фабиньо выступает за "Монако" с 2013 года, сыграл 218 матчей и забил 28 голов.

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