Фабиньо близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

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Фабиньо близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Бразильский полузащитник "Монако" Фабиньо может перейти в ПСЖ, сообщает Canal+.

По сведениям издания, парижский клуб согласовал перехода футболиста. Для завершения трансфера бразильцу осталось пройти медицинское обследование.

В минувшем сезоне 23-летний Фабиньо провел за "Монако" 55 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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