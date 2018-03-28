Фабиньо близок к переходу в ПСЖ

Полузащитник "Монако" Фабиньо, вероятнее всего, продолжит карьеру в ПСЖ, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, парижане уже ведут переговоры по трансферу 24-летнего бразильца. Отмечается, что стороны близки к достижению договорённости.

В этом сезоне Фабиньо сыграл за "Монако" 38 матчей, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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