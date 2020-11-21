Фабиньо близок к возвращению в строй

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Фабиньо близок к возвращению в строй

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо в скором времени сможет вернуться на поле.

27-летний футболист сам сообщил в твиттере, что уже тренируется с мячом на газоне.

Бразильский хавбек не играет из-за мышечной травмы с 27 октября.

В текущем сезоне Фабиньо сыграл за "Ливерпуль" 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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