Фабиньо хочет остаться в "Ливерпуле"

Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо намерен продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По сведениям источника, футболист не собирается рассматривать варианты с другими клубами. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассчитывает на игрока.

27-летний Фабиньо выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Всего он провел за английский клуб 90 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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