Фабиньо хочет остаться в "Ливерпуле"
Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо намерен продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По сведениям источника, футболист не собирается рассматривать варианты с другими клубами. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассчитывает на игрока.
27-летний Фабиньо выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Всего он провел за английский клуб 90 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18