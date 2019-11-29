Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо из-за повреждения может выбыть на месяц, передает Daily Mail.

26-летний хавбек был травмирован в матче Лиги чемпионов с "Наполи" (1:1). Футболисту пришлось сразу покинуть поле.

В клубе переживают, что восстановление игрока может занять до 6 недель. Он может пропустить около 10 матчей.

10 декабря "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Зальцбургом" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

В этом сезоне футболист участвовал в 12 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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