Фабиньо: "Ливерпуль" – большой клуб, а АПЛ – если и не лучшая лига в мире, то одна из двух лучших"

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Фабиньо: "Ливерпуль" – большой клуб, а АПЛ – если и не лучшая лига в мире, то одна из двух лучших"Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо высказался о своем переходе в английский клуб.

"Когда появилась возможность присоединиться к "Ливерпулю", я поговорил с тренером, что придало мне уверенности в правильности этого решения. После моего приезда сюда я только утвердился в этом мнении. 

Я много лет в провел в "Монако", настало время для перемен. Мне хотелось перейти в большой клуб с амбициями, который борется за титулы. Выбор был между английской лигой и испанской лигой.

"Ливерпуль" – большой клуб, а АПЛ – если и не лучшая лига в мире, то одна из двух лучших.  Мы отлично подготовились к сезону и будем бороться за титул", – сказал Фабиньо. | soccernews.ru

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