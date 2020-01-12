Фабиньо: "Мбаппе получит "Золотой мяч" раньше Неймара"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо считает, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получит "Золотой мяч" раньше одноклубника Неймара. Об этом сообщает Goal.



"Мбаппе получит "Золотой мяч" раньше Неймара. Я бы хотел видеть его в "Ливерпуле". Также награду заслуживает Садио Мане. Он лучший в "Ливерпуле", - сказал Фабиньо.

Мбаппе в этом сезоне участвовал в 12 матчах Лиги 1, забив 11 голов и сделав 4 ассиста. Трансферная стоимость 21-летнего игрока - 200 миллионов евро.

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