Фабиньо намерен покинуть "Монако"

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Фабиньо намерен покинуть "Монако"

Бразильский защитник "Монако" Фабиньо хочет сменить клуб, сообщает The Independent.

По сведениям издания, футболист попросил руководство монегасков продать его в другой клуб. Ранее сообщалось, что бразилец входит в сферу интересов ПСЖ, "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

23-летний Фабиньо выступает за "Монако" с 2013 года, провел за клуб 183 матча и забил 22 гола.

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