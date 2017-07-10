Фабиньо намерен покинуть "Монако"

Бразильский защитник "Монако" Фабиньо хочет сменить клуб, сообщает The Independent.

По сведениям издания, футболист попросил руководство монегасков продать его в другой клуб. Ранее сообщалось, что бразилец входит в сферу интересов ПСЖ, "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

23-летний Фабиньо выступает за "Монако" с 2013 года, провел за клуб 183 матча и забил 22 гола.

Не пропустите: Мбаппе: "Возвращаюсь в "Монако". | http://soccernews.ru